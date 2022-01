Após morte de motorista em canal, Prefeitura de Macapá corrige erosão em via

Moradores cobram ainda sinalização no local para evitar novos acidentes. Foto: Olho de Boto/SN

Por OLHO DE BOTO

Um problema que vinha se arrastando há anos foi resolvido em menos de 24h no Canal do Beirol, na zona sul de Macapá. A solução, porém, ocorre após um acidente no último sábado (29) ter tirado a vida do condutor Reginaldo Souza Brito, de 58 anos, que caiu com o veículo que dirigia dentro das águas do canal.

Durante o restante do sábado e a madrugada deste domingo (30), equipes da Prefeitura de Macapá trabalharam para corrigir, no cruzamento da Rua Hamilton Silva com a Avenida Tembés, a erosão que tornava o local arriscado para motoristas e pedestres que passam pela região. Assista.

Segundo o morador Ermenegildo Moraes Pastana, em que pese a erosão da rua ter sido tapada, o problema, que existe há cerca de uma década, só será resolvido com outras ações como a instalação de sinalização e a também a instalação de guardail, o que não foi feito no momento.

“Se não tiver sinalizado, vão continuar acontecendo os acidentes e os carros vão passar direto para o canal. No momento que o carro caiu, não tinha proteção refletiva”, disse o morador.

Condutor morre afogado após conseguir salva o filho

O motorista Reginaldo Souza Brito morreu afogado no início da tarde do sábado (29), ao cair no canal do Beirol depois de não conseguir sair do veículo em que estava, um Volksvagen modelo Gol de cor cinza. A vítima seguia sentido Muca Beirol, pela Rua Hamilton Silva, quando caiu acidentalmente com o carro na erosão às margens da via com o canal.

Segundo informações do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), no momento em que o veículo afundou no canal Reginaldo conseguiu ainda soltar o cinto de segurança do filho de 14 anos de idade que o acompanhava e o salvar.