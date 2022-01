Após mortes e casos gripais, Iapen passa a servir sopa para presos

Direção do presídio fez mudanças no cardápio dos internos devido ao surto de gripe no presídio.

Por RODRIGO ÍNDIO

A direção do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) do Amapá fez mudanças no cardápio dos internos devido ao surto de gripe no presídio. Agora, a alimentação dos presos incluirá um lanche à tarde e sopa no jantar. A mudança no cardápio passa a valer a partir desta quarta-feira (5).

De acordo com o diretor do Iapen, Lucivaldo Costa, a modificação ocorre “em face da gripe ser um vírus que maltrata muito e deixa o ser humano muito debilitado”. Com isso, a direção busca reforçar a imunidade dos internos.

“A gente tá adotando, a partir de hoje, pelo menos duas jantas [na semana] a serem substituídas por sopa como forma de melhorar a imunidade. A sopa carrega mais fibras, proteínas e ao mesmo tempo ajuda na reabilitação das pessoas que estão debilitadas por conta da gripe”, explicou Lucivaldo.

A distribuição será feita pelos custodiados que trabalham na cozinha. Caso haja necessidade, o agente de plantão do pavilhão deverá abrir a cela, garantindo a distribuição do jantar.

O diretor informou, ainda, que foi acrescentando também um “lanche da tarde”, à base de café, pão e manteiga, que antes, não constava no cardápio habitual.

As novas medidas valerão até quando persistir o surto de gripe na penitenciária. No fim de semana passado, dois presos morreram com sintomas gripais e mais de 70 precisaram de atendimento médico.