Após passagem por Macapá sem máscara, presidente do Flamengo testa positivo para covid-19

Por RODRIGO ÍNDIO

O presidente do Flamengo-RJ, Rodolfo Landim, de 64 anos, testou positivo para a Covid-19, em exame realizado na manhã desta segunda-feira (17), no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro.

Na quinta-feira (13), ele esteve em Macapá para receber o título de cidadão amapaense. Aqui, visitou projetos sociais, fez tarde de autógrafos na loja oficial do clube, se encontrou com a torcida e participou da final da copa do mundo Marcílio Dias – tradicional torneio amador.

Durante todo seu trajeto, fez diversas fotos com flamenguistas. Em muitas delas, aparece sem máscara abraçando a população. Uma das pessoas foi o ex-jogador amapaense Jason Rodrigues (capa), que, entre outros clubes, jogou no Flamengo.

Landim passou por uma bateria de exames, onde foi detectada a presença do vírus em seu corpo. O dirigente rubro-negro cumprirá isolamento nos próximos dias.

Ele já havia se contaminado com o vírus em setembro de 2020, quando um surto do novo coronavírus atacou os atletas, dirigentes e a comissão técnica do time rubro-negro.