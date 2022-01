Assaltante se refugia em comércio e é morto pela polícia

Criminoso tinha roubado uma farmácia horas antes no mesmo bairro

Por OLHO DE BOTO

Um assaltante bem conhecido pela polícia foi morto na tarde desta quarta-feira (19), durante confronto com uma equipe do Batalhão de Força Tática da Polícia Militar do Amapá. Railson de Souza Freitas era conhecido como Saci Pererê.

A intervenção ocorreu por volta de 14h30min, dentro de um estabelecimento comercial localizado numa área periférica conhecida como ‘Invasão do Zeca Diabo’, no Bairro do Araxá, na zona sul de Macapá.

O comércio de fotocópia e jogos eletrônicos foi invadido depois que Saci avistou a polícia, que já o procurava por ter sido reconhecido como autor de um roubo ocorrido horas antes a uma farmácia do mesmo bairro, onde ele levou o celular da atendente e dinheiro.

“Tem filmagem dele. Por volta das 10h ele efetuou esse roubo, e desde lá estávamos no encalço. Detalhe, roubo com arma de fogo, foi muito violento com a vítima. Pegamos as imagens e iniciamos incursões aqui no bairro”, explicou o tenente M. Aurélio, oficial responsável pelo atendimento da ocorrência.

Saci ainda tentou fazer uma jovem refém, e trocou tiros com os policiais antes de ser alvejado.

Ele ainda foi socorrido por uma equipe do Samu no local da ocorrência, mas não resistiu aos ferimentos.