Assaltantes que mataram o soldado Ranolfo são presos

Jahmerson Alexsande Silva Benjo, de 25 anos, é conduzido por um agente. Ele teria sido o autor do disparo que matou o policial militar.

Por OLHO DE BOTO

Os dois assaltantes envolvidos na morte do soldado da Polícia Militar, Ranolfo da Silva Alcântara, de 30 anos, foram presos pela Polícia Civil do Amapá na manhã desta quinta-feira (6), em Macapá.

Um deles, Leandro Nascimento da Silva, de 23 anos, negociou sua apresentação e prisão, através de um advogado, com o delegado Celso Pacheco, da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio (DECCP) e foi entregue no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval.

Já o segundo, Jahmerson Alexsande Silva Benjo, de 25 anos, que teria sido o autor dos disparos que mataram o policial, foi localizado e preso pela equipe da DECCP na casa de um tio, no Bairro Fonte Nova, em Santana, a 17 km de Macapá.

O delegado Celso Pacheco informou que ambos foram presos em flagrante. Agora eles serão interrogados. A polícia ficou de dar mais detalhes sobre o caso logo após a lavratura do flagrante.

O policial militar foi morto durante uma tentativa de assalto em um laboratório de análises clínicas, na Avenida Padre Júlio, no Bairro Santa Rita, região central de Macapá, por volta de 13h de quarta-feira (5).

Toda a ação criminosa foi filmada por câmeras do estabelecimento. As imagens mostram os dois assaltantes invadindo o estabelecimento e rendendo os clientes, entre os quais estava o soldado Ranolfo, que aguardava para ser submetido a exames exigidos em um certame interno para entrar para o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar.

Ele tentou impedir o assalto, ainda chegou a fazer um disparo, mas foi atingido pelos bandidos. Foi levado para o Hospital de Emergência de Macapá, mas o tiro no peito foi fatal.

Policial exemplar

Ranolfo era visto como um policial exemplar. Atualmente estava lotado no 12º Batalhão da PM de Oiapoque. Estava em Macapá para participar da seleção do Bope.

Nasceu no dia 19 de dezembro de 1991 e ingressou na Polícia Militar do Amapá em 18 de junho de 2018, dedicando 3 anos e 6 meses à corporação e à proteção da sociedade amapaense. Ele deixou esposa e um filho.