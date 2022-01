Assinado contrato para construção de 576 casas populares em Santana

O senador Davi Alcolumbre articulou R$ 34 milhões para a construção do habitacional e o governador Waldez garantiu contrapartida de R$ 800 mil.

O governador do Amapá, Waldez Goés (PDT), e o prefeito de Santana, Bala Rocha (PP), assinaram, com a Caixa Econômica Federal, o contrato de construção do 1º conjunto habitacional do município, a 17 km de Macapá.

O senador Davi Alcolumbre (DEM), que articulou R$ 34 milhões para o empreendimento junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), esteve na cerimônia, ocorrida na Câmara Municipal de Santana, na manhã desta terça-feira (18).

Serão 576 casas, com 2 quartos, sala, cozinha e área de serviço, construídas no bairro Jardim Floresta, para famílias em situação de vulnerabilidade social.

O empreendimento, cujo valor é de R$ 34 milhões, mais contrapartida de R$ 800 mil do governo do estado do Amapá, inclui centro comunitário, centro de referência de Assistência Social, creche escolar, escola de ensino fundamental, escola de ensino médio, Unidade Básica de Saúde (UBS), estação de tratamento de esgoto e estação de tratamento de água.

“Além do enorme valor social que é a casa própria para uma família carente, esse projeto habitacional vai gerar mais de 250 empregos diretos no município. Isso vai girar a economia e o mercado de trabalho vai ser aquecido com esses novos recursos em Santana”, afirmou Davi.

O prefeito Bala Rocha destacou a união de esforços políticos para que a parceria desse certo.

“O contrato tá assinado, os recursos estão garantidos. O governo do estado vai tocar a obra e a prefeitura vai dar todo o suporte pra isso”, disse Bala.

Góes explicou que há um ano, em parceria com o mandato do senador Davi e a prefeitura de Santana, vêm trabalhando para desapropriar a área onde o conjunto, bem como escolas, UBS e toda infraestrutura serão construídos.

“Essa área é fundamental para a construção do conjunto habitacional. O governo do estado concluiu a desapropriação da área e o senador Davi trabalhou em Brasília para garantir os recursos via MDR. Hoje a assinatura do contrato com a CEF passa a garantir a segurança de que a obra vai iniciar e que será entregue para população de Santana”, disse Waldez.