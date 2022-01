Atraído para emboscada, jovem é executado; assassino é preso em fuga

Crime ocorreu no Bairro Zerão, na zona sul de Macapá

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um foragido do Centro de Internação Provisória (CIP) foi morto a tiros na noite deste domingo (23), no Bairro Zerão, na zona sul de Macapá.

Eduardo Otávio Leite Silva, o Bistequinha, tinha 18 anos e uma série de passagens quando menor, a maioria por roubo e tráfico de drogas. Além disso, era apontado como integrante de uma facção criminosa.

O homicídio ocorreu por volta de 21h50, numa região periférica da avenida Ivaldo Alves Veras, e a dupla suspeita de ter cometido o crime foi presa minutos depois, pelo Batalhão de Força Tática, quando fugia em um táxi pela rodovia JK, com destino ao município de Santana.

As listras na lateral do carro, indicando que o táxi era do município de Santana, foram uma pista fundamental para a polícia chegar aos dois ocupantes.

Segundo a PM, o passageiro Weverton Alves Campos, de 23 anos, foi flagrado com uma pistola calibre 380 na cintura e algumas porções de drogas no bolso de sua roupa.

Ele teria assumido a autoria do crime e ainda contou que o motorista, Adenildo da Silva Pimentel, de 29 anos, sabia do crime.

O táxi em que eles estavam foi interceptado na frente do Bioparque, quando seguia para a cidade de Santana.

Os tiros disparados contra Bistequinha foram ouvidos por uma patrulha que estava próxima, e, rapidamente os militares chegaram ao local.

Lá, foram informados que o atirador havia acabado de fugir em um taxi vermelho do município de Santana.

Indagado, Weverton, que já tem passagens no Iapen pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas, disse à polícia que atraiu a vítima ao local, com ajuda de uma mulher, com a promessa de comprar drogas dela.

O caso foi repassado ao delegado Luiz Carlos, da Delegacia de homicídios

“Um dos acusados alega que a motivação seria vingança, pois, supostamente, a vítima teria assassinado seu irmão, mas estamos verificando essa informação”, comentou o delegado.

A vítima morava no Bairro Cidade Nova, na zona leste de Macapá.