Atraído por loira, jovem é assassinado com tiros na cabeça

Crime ocorreu no Bairro Infraero 2, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem que estava ameaçado por integrantes de uma facção criminosa foi morto a tiros na noite deste domingo (23), no Bairro Infraero 2, na zona norte de Macapá. O crime ocorreu em via pública, por volta de 23h, no cruzamento da Avenida Cid Borges com Maria Raucilene.

De acordo com o tenente João Gomes, do 2º Batalhão da PM, Jhonatan Rodrigues Dias, de 21 anos, estava numa motocicleta quando foi surpreendido por ocupantes de uma picape de cor branca.

De acordo com apurações da polícia, a vítima foi atraída ao local depois de receber uma ligação. Uma mulher loira, ainda não identificada, teria sido a responsável pela emboscada.

A motocicleta em que o jovem estava foi encontrada ao lado do corpo dele, mas o celular que ele usava, que seria peça fundamental na investigação, não foi encontrado.

A polícia também investiga a veracidade das ameaças que o jovem vinha sofrendo por conta de um suposto homicídio de um faccionado que ele teria dado apoio. A PM fez buscas pelos autores do crime, mas ninguém foi preso.

“Segundo populares, a picape já estava nas proximidades a espera da vítima. Foram vários disparos, alguns na cabeça. Ao que parece, foi uma casinha através de uma casinha”, comentou o tenente João Gomes.



A Perícia recolheu capsulas de munição no local do crime. O caso é investigado pelo delegado Luiz Carlos, da Delegacia de Homicídios.