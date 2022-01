Aumento de casos de covid-19 pode cancelar programações de carnaval

Governador Waldez Góes fez reunião extraordinária com os prefeitos para tratar sobre o possível cancelamento da folia nas 16 cidades amapaenses.

É real e grande a possibilidade de toda programação carnavalesca de 2022 ser cancelada no Amapá devido ao aumento de casos de covid-19, observado desde o final de 2021.

Na noite desta segunda-feira (10), o governador Waldez Góes (PDT) convocou uma reunião extraordinária com os prefeitos para atualização do relatório epidemiológico semanal sobre o cenário da covid-19 no Amapá.

No encontro feito por teleconferência, o Centro de Emergência em Saúde Pública (Coesp) apresentou o relatório semanal para gestores de saúde e membros das vigilâncias municipais.

Os números demonstram aumento de casos confirmados da doença: em alguns municípios, esse crescimento é superior a 200%. Também houve aumento na busca por atendimento nas unidades básicas de saúde das cidades do Amapá, chegando a uma média de até 400 atendimentos diários registrados.

O número da hospitalização da rede pública e privada é de mais 36%, com relação à última semana de dezembro do ano passado. No mapa de classificação de risco, 14 municípios apresentam situação moderada para covid.

Já a taxa de ocupação de leitos de UTI está de 41,2% na rede pública e 46,2% na rede privada. Para leitos clínicos públicos é de 36% e privado de 36,3%, com dados colhidos até o dia 8 de janeiro.

De acordo com técnicos da SVS, alguns municípios não estão notificando os casos no sistema, e a orientação é testar os pacientes que procuram as unidades de saúde.

Diante dos dados apresentados, governo e prefeituras buscam um consenso sobre a tomada de decisão quanto a realização das atividades carnavalescas. A maioria dos prefeitos deu indicativo de que as comemorações de Carnaval, públicas e privadas, sejam suspensas.

Apesar do número de internações estar aumentando, o percentual de casos de covid se mantém na média, mas fica um alerta.

“É uma obrigação institucional que tenhamos a responsabilidade de nos anteciparmos aos fatos, e isso se dá pelo conhecimento que foi adquirido ao longo desse processo de enfrentamento à covid. A tendência é que, na renovação dos decretos estadual e municipais, entremos em um consenso de suspensão das atividades carnavalescas, para que não corramos o risco de perder o que já conquistamos até aqui, neste processo de combate a pandemia, de proteção à vida e da economia amapaense”, adiantou Waldez Góes.

A decisão ainda não é definitiva.