Bando invade empresa de vigilância e foge com 38 armas

Entre as armas levadas estão 4 espingardas calibre 12 como estas da foto. Quadrilha levou HDs com imagens da invasão

Por LEONARDO MELO

Bandidos conseguiram furtar um verdadeiro arsenal de uma empresa de vigilância de Macapá. O crime ocorreu ontem (11), mas apenas hoje a informação foi confirmada por fontes da empresa.

A invasão da sede da Pargel Vigilância Patrimonial, no Bairro Jardim Felicidade II, zona norte de Macapá, ocorreu no início da manhã, logo após o plantão do vigilante que tinha passado a noite no local.

A maneira como o furto ocorreu demonstra o grau de conhecimento e organização dos criminosos. Eles esperaram a saída do profissional, desligaram a cerca elétrica e evitaram que o alarme disparasse. Em seguida, pularam o muro e entraram na empresa quando os funcionários administrativos ainda não haviam chegado para iniciar o expediente.

Numa das salas, os bandidos recolheram nada menos que 33 revólveres calibre 38, quatro espingardas calibre 12 e uma pistola 380. Também foram levados mais de 1,1 mil cartuchos de munição.

Representantes da empresa também confirmaram que todos os DVRs (que armazenam as imagens do circuito de câmeras) foram levados para dificultar o trabalho da polícia.

A empresa ainda calcula o valor das armas levadas.

As investigações ficarão a cargo da 7ª Delegacia de Polícia, da zona norte de Macapá.