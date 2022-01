Bope e até mergulhadores serão usados em esquema de segurança de Bolsonaro

O presidente vai embarcar num navio e balsa que lançarão o cabo de fibra ótica no Rio Amazonas

Por SELES NAFES

Representantes de órgãos de defesa do Estado se reuniram nesta quinta-feira (13) para definir o esquema de segurança do presidente da República Jair Bolsonaro (PL), que estará no Amapá amanhã (14). Policiais de companhias do Bope e até mergulhadores do Corpo de Bombeiros irão atuar no evento.

Bolsornaro estará no Amapá para acompanhar o início da obra que irá colocar no fundo do Rio Amazonas um super cabo de fibra ótica de 770 km que irá conectar Macapá a cidades paraenses como Santarém, proporcionando internet de ultravelocidade para serviços públicos. A obra tem verba de R$ 6 milhões destinados pelo senador Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Na reunião de hoje, não ficou claro quantas horas Bolsonaro passará no Amapá. O evento de lançamento do cabo subaquático será na Fazendinha, às 11h. Como o presidente vai embarcar no navio e balsa (foto em destaque) da empresa alemã contratada para o serviço, há uma preocupação com delimitação da área do Rio Amazonas e a a presença de outras embarcações.

“Os mergulhadores estarão no local inspecionando todos os barcos próximos”, adiantou o comandante do Corpo de Bombeiros do Amapá, coronel Wagner Coelho, que participou do encontro.

Além disso, policiais militares, civis, guardas civis de Macapá e as forças federais também estarão atuando, especialmente no aeroporto, coletiva de imprensa e no comboio que levará o presidente até Fazendinha.

Esta será a terceira visita de Bolsonaro ao Amapá. A primeira foi em abril de 2019 durante a inauguração do novo terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Macapá. A segunda ocorreu durante o apagão de novembro de 2020.