Cadastro e recadastro meia-passagem inicia nesta segunda-feira

Os procedimentos para quem já tem o benefício e para novos beneficiários vão se concentrar no Setap, das 8h às 17h, no Centro de Macapá.

Compartilhamentos

Começou nesta segunda-feira, 10 de janeiro, o cadastramento e recadastramento da meia-passagem no Amapá.

Os procedimentos para quem já tem o benefício e para novos beneficiários vão se concentrar na sede do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Setap), das 8h às 17h, na Avenida Padre Júlio, entre as Ruas Tiradentes e General Rondon, no Centro de Macapá. Os trabalhos prosseguem até o dia 29 de abril.

Os documentos necessários tanto para cadastro quanto recadastro são: declaração escolar ou comprovante de matrícula, RG ou Certidão de Nascimento (cópia) e comprovante de residência (cópia). A taxa de cadastro é de R$ 15 e de recadastro R$ 10.

Caso o aluno tenha perdido a carteira e deseje pedir uma segunda via, deve fazer um boletim de ocorrência da perda e levar junto com os demais documentos. Esse BO pode ser feito pela Internet no site http://delegaciavirtual.policiacivil.ap.gov.br/.

O estudante poderá obter mais informações pelo site www.vtsetap.com.br. Após a conclusão do cadastro, quem não se regularizou terá o cartão bloqueado.

Paralelamente ao cadastro da meia-passagem, o governo do Estado vai abrir em fevereiro o cadastro do Passe Livre Estudantil por meio da Secretaria de Inclusão e Mobilização Social. Para obter o Passe Livre, o estudante deve estar inserido no programa de Meia-Passagem e enquadrado no perfil de vulnerabilidade social estabelecido pelo Estado.

O diretor de comunicação social do Setap, Renivaldo Costa, explicou que desde 2020, os estudantes da rede estadual de ensino podem ter acesso à declaração escolar virtual emitida na plataforma on-line do Sistema Integrado de Gestão da Educação (SigEduc). O benefício da meia-passagem atende estudantes de Macapá, Santana e Mazagão.

Foto: Arquivo/SN