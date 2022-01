Cansados e com baixo efetivo, profissionais de saúde são hostilizados na nova onda de covid

Ontem (25), profissionais do maior centro de referência da capital precisaram chamar a PM depois de serem ameaçados por pacientes

Por SELES NAFES

A nova onda de covid-19, potencializada pela variante ômicron, trouxe de volta o medo não apenas para a população. Profissionais de saúde da rede municipal de Macapá, que passaram a lidar com a super demanda e o baixo quantitativo das equipes, também convivem com ameaças e agressões de pacientes revoltados com a demora no atendimento na rede municipal.

Um episódio que ilustra essa situação ocorreu na madrugada desta quarta-feira (26), no centro covid do Bairro Santa Inês, que pertence à prefeitura de Macapá. A equipe de plantão, formada por apenas um biomédico, um técnico de laboratório, um enfermeiro e quatro técnicos de enfermagem (sendo dois na triagem), realizou mais de 600 atendimentos numa jornada de 12 horas.

Num dos momentos mais tensos, quando a fila gigantesca começou a ficar ainda maior e cada vez mais impaciente, um dos pacientes começou a esmurrar a porta do laboratório e incitar outros na fila a fazer o mesmo.

Houve um coro de protesto dentro da unidade, e outras pessoas passaram a ofender os profissionais e também a esmurrar as paredes e portas.

“A colega do laboratório se trancou com medo e disse pararia a coleta enquanto a polícia não chegasse para dar segurança. Ficamos trancados por uma hora até a polícia chegar”, lembra uma das profissionais da equipe.

A interrupção do atendimento por falta de segurança gerou uma repercussão enorme nos grupos de WhatsApp, e injusta para os profissionais que estão se desdobrando para atender.

Amedrontados e traumatizados, os profissionais que estão pedindo que a prefeitura designe guardas municipais para terem mais segurança e tranquilidade para atender os pacientes.

O centro covid do Santa Inês é a unidade de referência para testagem mais procurada da capital, e só atende pacientes com sintomas gripais.

Suspensão

Procurada, a prefeitura informou que em virtude da grande procura por teste rápido da covid-19 durante a madrugada, a testagem será suspensa a partir da meia-noite.

“A realização do teste após esse horário será realizada exclusivamente mediante solicitação médica. A secretaria esclarece que o fato ocorrido na madrugada desta quarta-feira (26) se deu após os pacientes serem informados do procedimento. A presença da Polícia Militar no local foi necessária para resguardar e preservar a integridade da equipe de plantão”.