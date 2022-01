CBF autoriza construção de Centro de Futebol no Amapá

O Centro será construído no Bairro Marabaixo, na zona oeste de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, assinou ontem (13), no Palácio do Setentrião, no Centro de Macapá, a ordem de serviço para o início da construção de um Centro de Desenvolvimento de Futebol no Amapá.

O governador Waldez Góes (PDT) e os senadores Lucas Barreto (PSD) e Davi Alcolumbre (DEM), além dos dirigentes da Federação Amapaense de Futebol (FAF) e dos clubes de futebol do Estado do Amapá, estiveram na solenidade.

O Centro será construído no Bairro Marabaixo, terá 24 mil metros quadrados e é parte ainda do chamado legado da Copa, ou seja, será construído com verbas do “fundo de legado”, uma espécie de compensação e incentivo ao futebol dos países que recebem as edições da Copa do Mundo de Futebol da FIFA, como o Brasil em 2014.

Nesta etapa, oito anos após a realização do evento, os 15 estados brasileiros que não sediaram nenhum jogo da competição, como o Amapá (o único estado do Norte do país que recebeu a realização de um jogo foi o Amazonas), irão receber um destes Centros de Desenvolvimento de Futebol.

No projeto da CBF consta: “são estruturas físicas que contam com campo de grama de dimensões oficiais FIFA Quality, vestiários e prédio administrativo totalmente equipado. Como o próprio nome já diz, é um espaço para jovens desenvolverem suas habilidades e evoluírem com acompanhamentos de profissionais, norteados pela CBF e pela Federação Amapaense de Futebol”, diz trecho da apresentação do projeto elaborado pela federação nacional.

“Após a entrega desse centro, toda a parte social vai ser demandada: formação e cidadãos, formação de atletas, na faixa etária de 7 a 16 anos e voltado para seminários, para treinamentos de arbitragem e de gestores de futebol. Estaremos dando todo apoio para que o futebol amapaense possa ter acesso às competições principais”, declarou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

O presidente da FAF, Roberto Góes, destacou a luta que é se fazer futebol no Amapá e a importância do momento.

“Nós sabemos que fazer futebol não é fácil. A gente conseguiu através de muito trabalho e dedicação, Ednaldo, essa relação com os clubes, ligas e principalmente com o poder público. Esse projeto através da CBF vem fortalecer essa relação construída há muito tempo. Ficou claro aqui que a gente não planta uma árvore e colhe no mesmo dia. Isso é um legado da Copa do Mundo de 2014, então, são oito anos de luta, de pressão lá na CBF buscando o recurso, e, graças a Deus, chegamos nesse ponto”, destacou Roberto Góes.

Waldez destacou a ação da federação amapaense e pediu que agora, com representação física, a CBF aposte no futebol do Amapá.

O Centro de Desenvolvimento do Futebol tem um prazo de seis meses para ter a sua construção concluída.