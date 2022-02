“Cheguei a exaustão”, diz ex-secretária ao deixar a pasta da saúde em Macapá

Após se recuperar pela 2ª vez da covid-19, Karlene Lamberg deixa a Secretaria Municipal de Saúde de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

O prefeito de Macapá, Antônio Furlan (Cidadania), anunciou, na manhã desta segunda-feira (31), uma mudança no 1° escalão do secretariado municipal.

Após se recuperar pela 2ª vez da covid-19, Karlene Lamberg deixa a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para assumir o cargo de subsecretária de assistência social.

No lugar dela, assume a médica Érica Aymoré, que é especialista em pediatria e neonatologia. Ela tem mais de 20 anos de carreira e é a responsável técnica da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Mulher Mãe Luzia e Hospital São Camilo.

Em seu discurso de despedida, Lamberg destacou os desafios durante a pandemia, agradeceu a oportunidade e elogiou os profissionais que estiveram ao seu lado durante sua gestão.

Disse ter a sensação de dever cumprido com a entrega de 5 UBS’S, com o funcionamento do serviço de saúde da mulher, instalação dos serviços da Clínica Papaléo Paz, funcionamento do castramóvel, estruturação de unidades, vacinação e atenção a outras patologias. Ela revelou o motivo da saída.

“No final do ano [2021] eu cheguei realmente a exaustão. Então nós temos que ter a humildade pra admitir que estamos cansados. E solicitei ao prefeito um tempo. Tirei os 30 dias de férias, tratamento de saúde, fiz exames totalmente alterados, então preciso parar pouquinho pra pensar um pouquinho na família, na minha saúde, mas jamais deixar de contribuir com a gestão”, ponderou Lamberg.

Karlene disse que seu cansaço foi por estar trabalhano de domingo a domingo in loco em ações de saúde. Agora pretende agregar o trabalho social a saúde.

A nova secretária assegurou que dará continuidade no que foi desenvolvido e que a pasta está num processo de implementação da informatização de todas as unidades de saúde.

“Além do enfrentamento da pandemia, a gente vai sim dar prioridade ao que realmente é função do município que é a prevenção e promoção a saúde”, falou Érica Aymoré.

O prefeito Furlan agradeceu a contribuição de Karlene e desejou sorte a nova secretária.

Novo ponto de testagem para assintomáticos

A partir da próxima quarta-feira (2), a Prefeitura de Macapá passará a disponibilizar a quadra da igreja Jesus de Nazaré como um novo ponto de testagem para diagnóstico da covid-19 destinado para pacientes assintomáticos. O atendimento será feito de 8h às 15h.

Ação de saúde

No dia do aniversário de 264 de Macapá será feita uma ação de saúde, onde 10 UBS’S estarão fazendo o atendimento de pacientes sintomáticos respiratórios, ou seja, aqueles com suspeitas de gripe ou covid-19. Destas, duas, serão destinadas para atendimento exclusivo de crianças. Os locais serão anunciados brevemente.