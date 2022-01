Cianeto: moradores atingidos preparam manifestação

Manifestações irão ocorrer de forma simultânea, em frente à Promotoria do município, assim como na sede central do órgão na zona sul da capital.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Moradores de comunidades ribeirinhas do município de Pedra Branca do Amapari, distante 189 quilômetros de Macapá, irão realizar, nesta quinta-feira (13), manifestações para cobrar do Ministério Público Estadual (MPE) providências acerca do vazamento de cianeto que contaminou igarapés e matou mais de duas toneladas de animais, na região localizada no centro-oeste amapaense.

As manifestações irão ocorrer de forma simultânea, em frente à Promotoria do município, assim como na sede central do órgão na zona sul da capital.

Faixas com as mensagens “Mina Tucano + cianeto = mortes” e “Não existe reparação sem participação dos atingidos” foram preparadas para expor a indignação dos moradores.

Arnaldo Viana, da comunidade do Xivete, uma das áreas mais atingidas pela mortandade de peixes e outros animais do final de novembro de 2021, explicou ao Portal SelesNafes.com que nada foi feito pela empresa até o momento para reparar os danos e que eles querem cobrar do MP uma audiência pública para que a empresa Mina Tucano se pronuncie acerca de providências.

O Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) informou que a o Ministério Público Federal (MPF) declinou da denúncia feita pelo movimento e pelos moradores, colocando a questão para as instâncias estaduais.

“A preocupação é a saúde, não sabemos se a comunidade foi contaminada ou não, a saúde dos atingidos. Não tem um trabalho voltado para a saúde dos atingidos, porque sabemos que foi derramado cianeto. Até hoje, foi liberada a água no Amapari, mas não foi liberada a água lá para eles. Eles continuam recebendo ajuda e água lá na comunidade. Então algum tipo de compensação que venha a poder ajudar os atingidos”, declarou o professor Moroni, representante do MAB no Amapá.

No dia 21 de dezembro, após laudo do Instituto Mineiro Ezequiel Dias, contratado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), ter apontado alta concentração de cianeto nas amostras de água do Igarapé do Areia, a Secretaria de Meio Ambiente do Amapá (Sema) aplicou três multas à empresa canadense Mina Tucano.

Em nota enviada ao Portal SN, em que pese não tenha negado claramente a ocorrência de vazamento de cianeto da sua barragem de rejeitos de minérios, a mineradora informou que irá recorrer administrativamente dos valores e prazos estabelecidos pela secretaria de meio ambiente do Amapá.