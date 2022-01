Ciúmes e morte: Justiça manda soltar homem que matou comerciante de açaí

10 de agosto de 2021: Jackson Ferreira é preso na casa onde estava vivendo com a ex-mulher. Foram três meses foragido após o crime

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Depois de quase seis meses, a justiça mandou soltar o homem acusado de matar a tiros um comerciante de açaí no Bairro Infraero II, na zona norte de Macapá, em maio do ano passado. A decisão foi do juiz Matias Pires Neto, da Vara do Tribunal do Júri de Macapá.

Jackson Ferreira dos Santos, de 35 anos, ficou foragido por três meses após o homicídio que, segundo a Polícia Civil do Amapá, ocorreu por ciúmes da vítima, o comerciante Israel Farias dos Santos, de 37 anos. Ele era contra o relacionamento de Jackson com sua ex-mulher, com quem tinha sido casado por 19 anos.

Segundo o inquérito, antes do crime Israel e Jackson teriam discutido várias vezes, até que no dia 5 de maio o novo namorado da ex-esposa do comerciante se armou com um revólver e disparou sete vezes contra o comerciante que estava passeando com os filhos na praça do bairro. As crianças presenciaram o crime.

Jackson foi preso em agosto em uma casa no Bairro Brasil Novo, também na zona norte, onde estava vivendo na companhia da ex-esposa do comerciante. A defesa afirma que Jackson vinha sendo ameaçado pelo comerciante que tentava reatar o relacionamento. Conversas de WhatsApp foram apresentadas no inquérito. Também há a ocorrência de vias de fato entre os dois.

Ao analisar o caso, o juiz Matias Neto observou parecer favorável do Ministério Público para a soltura de Jackson, que é réu primário.

Ele continuará respondendo ao processo em liberdade, desde que mantenha a justiça informada de suas atividades uma vez ao mês.