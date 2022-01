Clécio confere pesca oceânica e defende Oiapoque como polo industrial

Ex-prefeito de Macapá reuniu grupo de pesquisadores e técnicos para acompanhar movimento de barcos próximo ao Cabo Orange

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O ex-prefeito de Macapá, Clécio Luís (sem partido), que está residindo em Oiapoque desde o fim do ano passado, reuniu uma equipe de pesquisadores, acadêmicos e jornalistas e foi a mar aberto até o Cabo Orange, parque nacional onde existe uma reserva marinha desde 1980.

No oceano, Clécio conferiu a exploração dos barcos pesqueiros e defendeu incentivos para que as embarcações passem a beneficiar todo o pescado em Oiapoque, que possui apenas 5 fábricas de beneficiamento e produz pouco gelo. Por isso, a maior parte do pescado é levada para outros estados. Calçoene e outros municípios também poderiam ser utilizados. Assista no quadro SNTV com imagens de drone de Uesclei Costa.