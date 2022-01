Colisão entre moto e carro de aplicativo deixa mulher morta e condutor em estado grave

Acidente ocorreu na zona oeste de Macapá. Passageira que morreu estaria sem capacete

Por OLHO DE BOTO

Um acidente envolvendo um carro de transporte por aplicativo e uma motocicleta 125cc, deixou uma pessoa morta e outra ferida no início da manhã deste sábado (15), no Bairro Marabaixo III, na zona oeste de Macapá.

Ao chegar ao local, por volta de 5h, o Samu constatou que a passageira da motocicleta, identificada como Sandy da Silva Mendes, que faria 26 anos em fevereiro, já estava em óbito.

Já o condutor da motocicleta foi socorrido ao Hospital de Emergências em estado grave. Ele não teve o nome revelado pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito da PM (BPTran).

O condutor da moto e a passageira eram vizinhos. Os dois estavam a caminho de casa quando o carro atravessou na frente deles. O acidente ocorreu nas proximidades de suas residências.

À reportagem, o motorista de aplicativo contou que havia acabado de sair de casa para trabalhar, e que seguia pela Avenida 18, mesma via em que a motocicleta trafegava, mas no sentido contrário.

Quando o carro iniciou a conversão para a esquerda no cruzamento da Rua Ranolfo de Souza Gato, foi surpreendido com a batida na lateral. Com o impacto o carro rodopiou e o casal da moto foi arremessado contra o asfalto.

“Eu percebi a distância, mas não a velocidade que ele vinha”, comentou o motorista que se identificou à reportagem apenas como Júnior.

O motorista de aplicativo foi submetido ao teste do etilômetro e o resultado foi negativo. Ele também afirma que o condutor da moto apresentava sinais de embriaguez, e que a mulher não usava capacete.

Contudo, pelo estado clínico em que o condutor da moto se encontrava, não foi possível a realização do teste de embriaguez.

Nas margens da via, os peritos encontram apenas um capacete.