Com alta de casos, UBS Marcelo Cândia passa a atender pacientes com sintomas de covid-19

Medida começa a valer a partir de quarta-feira (19). A unidade Marcelo Cândia e Unidade Covid Santa Inês possuem atendimento 24h.

Diante da escalada de novos casos, que subiram 230% no Estado na última semana e mais 1 mil nas últimas 48 horas em Macapá, a prefeitura da capital decidiu direcionar a Unidade Básica de Saúde (UBS) Marcelo Cândia, localizada no Bairro Jardim Felicidade II, zona norte, para o atendimento exclusivo a pacientes com sintomas de covid-19. A medida vale a partir desta quarta-feira (19).

Nos últimos dias, com a crescente busca por atendimento, as filas começaram a se formar na única unidade que atendia pacientes sintomáticos, o Centro Covid Santa Inês, na orla sul da cidade. Agora ambas terão atendimento 24h.

O fluxo nas Unidades também será reforçado com as equipes de saúde. A recomendação da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) é que a população busque os serviços nas unidades quando apresentarem sintomas da Covid-19, como febre, tosse, dor de garganta e coriza.

Já para sintomas gripais, os pacientes devem procurar atendimento nas Unidades de Saúde de urgência e emergência do município, concentradas nas UBSs Perpétuo Socorro, Marabaixo, Lélio Silva e Fazendinha.