Com últimos muros quebrados, Norte-Sul ‘chega’ à Duca Serra

Obra vai permitir a conexão de trafegabilidade entre as regiões norte, sul, leste e oeste da capital do Amapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Os últimos muros que impediam o avanço de uma obra que vai permitir a conexão de trafegabilidade entre as regiões norte, sul, leste e oeste da capital amapaense, foram derrubados.

Após anos de espera, a BR-210 e a Rodovia Norte-Sul, enfim, foram integradas à Rodovia Duca Serra. As 24 famílias da área da obra foram indenizadas e serão remanejadas.

Na manhã desta quinta-feira (6) caminhões e tratores fizeram a desobstrução do último perímetro dentro da área do Exército e da Infraero onde serão construídos desvios para a obra ter andamento.

De acordo com o secretário Benedito Conceição, da Setrap, os serviços que incluem drenagem, terraplanagem, pavimentação, sinalização, iluminação, ciclovia, passeio público e pista de cooper seguem a todo vapor nos 3 quilômetros de extensão da Norte-Sul. Segundo ele, mesmo com a chegada das fortes chuvas os olhares também serão voltados para as obras do viaduto.

“Como vai ser feito o desvio, na Rodovia vamos fazer o viaduto, é de concreto, a chuva não atrapalha. Mas a Norte-Sul não para, vamos colocar rachão [pedras grandes] nela. Vamos mexer na estrutura de galerias. Vamos dar andamento no que for possível”, detalhou Conceição.

Na Duca Serra será construído ainda um retorno em frente ao Bairro Cabralzinho e outro nas proximidades da Lagoa dos Índios. No local, o governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), garantiu que entregará estas e outras obras de mobilidade até o fim do ano.

“É importante a imprensa amapaense acompanhar pra ir ajudando a sociedade a ter a dimensão da obra, mas que também possam entender a dificuldade, o transtorno que a obra causa. Nós não podemos deixar de fazer esta obra, essa obra ou faz, ou faz, ou faz. Tem que ser feita”, ponderou.

O valor do investimento nesta fase é de R$ 93.345.386.21. Parte do recurso é do Tesouro Estadual e outro montante articulado pelo senador Davi Alcolumbre (DEM).

“Mais de 80 mil veículos transitam todos os dias pela Duca Serra. E essa obra vem numa hora certa porque precisávamos fazer a integração, mas com qualidade e segurança. Faz parte de conjunto de obras importantes que a gente tá conseguindo entregar para nossa cidade, para o nosso estado”, destacou Alcolumbre.

Davi e Waldez já discutem a elaboração de um projeto de duplicação da estadual AP-440, conhecida como Ramal do KM-09, que interliga a BR-210 à Duca Serra, e um estudo para uma 3ª via que ligue Macapá e Santana, que provavelmente deva ser a partir da Avenida 13 de setembro.

Além da BR-210, Norte-Sul e Duca Serra, a obra vai interligar a Padre Júlio e 30 de outubro (ao lado do 34ª BIS).

As obras estão sendo gerenciadas pela Secretaria de Estado de Transporte do Amapá (Setrap) e fazem parte de um novo pacote de investimentos do Poder Executivo na mobilidade urbana das rodovias estaduais.

O projeto inclui, ainda, a construção do Viaduto da BR-210, mas precisa de definição junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), órgão federal.

Norte-Sul

A etapa inicial ocorreu em 2005. Em 2010, o projeto executivo foi concluído e os 7 km foram devidos em 3 etapas. Em 2011, a obra iniciou com administração direta sem atender nenhum dos projetos executivos elaborados.

Por isto, em 2014 foi ‘judicializada’ e paralisada. Foram iniciadas investigações da Justiça Federal, Polícia Federal, Tribunal de Contas do Estado, que até hoje estão em andamento.

Em 2016, foi feito a reavaliação do estudo do projeto. Em 2018, a gestão conseguiu destravar os impedimentos judiciais e apresentou novo projeto para retomada de obras. Em 2021, a licitação foi concluída e o trabalho terá andamento.