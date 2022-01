Comandante diz que Bope será ainda mais eficaz contra o crime em 2022

Balanço mostra que houve aumento de 29,3% em mortes de criminosos durante intervenções e de 3,5% na apreensão de armas.

Por RODRIGO ÍNDIO

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar convidou profissionais da imprensa para apresentar o balanço das atividades operacionais desenvolvidas no Amapá em 2021.

Os números comparativos são referentes à 2020 e 2021. Eles mostram que houve aumento de 29,3% em mortes de criminosos durante intervenções e de 3,5% na apreensão de armas.

Outro dado que chama a atenção é o crescimento de 17,24% de reféns liberados ilesos em eventos críticos.

Houve, ainda, uma pequena redução no número de veículos recuperados e drogas apreendidas. No contexto geral, a avaliação do trabalho é positiva.

“Os dados de hoje já foram avaliados pelo corpo de oficiais do Bope. Eles servem para embasar o novo planejamento que entra em prática já na 1ª semana de 2022”, disse o tenente-coronel Kleber Silva, comandante do Bope.

O objetivo também é aperfeiçoar as ações em integração com outras instituições e a população.

“Buscaremos ser ainda mais eficazes para que possamos ter resultados cada vez melhores, especialmente no combate as organizações criminosas. Dizer à população que pode confiar no trabalho da Polícia Militar. Nós vivemos em função da sociedade. O nosso trabalho é destinado ao bem-estar da população e assim nós faremos diariamente intensificando nossas ações sempre com base na legalidade para salvar vidas e aplicar a lei e reestabelecer a ordem”, ponderou o comandante.

Durante o coffee break jornalistas receberam certificados em agradecimento pela parceria com o Batalhão. Um dos condecorados, foi o repórter do portal SelesNafes.com, Rodrigo Índio.

“Reconhecer, fortalecer e reafirmar o nosso compromisso com a imprensa local que se expõe para acompanhar nosso dia a dia para melhor informar a população”, finalizou o tenente-coronel Kleber Silva.