Comerciante é impedido de ampliar quiosque na Beira-Rio

Os quiosques são patrimônio do município. Foto: Divulgação

Um comerciante que tentava fazer uma obra num quiosque no Bairro Santa Inês, na orla de Macapá, foi notificado e impedido de continuar com o trabalho. O imóvel é patrimônio do município.

A autuação foi feita pela fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Ordenamento Urbano (Semhou), após denúncia anônima no dia anterior. Aparentemente, o comerciante tentava levantar uma parede para ampliar o quiosque.

De acordo com a prefeitura, os concessionários são impedidos de fazer qualquer alteração que não tenha emissão de licença do município, seja reforma, ampliação ou qualquer outro trabalho.

“As ações de fiscalização servem para mostrar para a população que o canal de denúncias está funcionando perfeitamente. A equipe de Posturas está presente para também garantir a preservação do patrimônio histórico do município”, afirmou o Secretário Rafael Martins.

A denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp 99970-2340, das 8h às 14h.