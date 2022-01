O capítulo 4 de Gênesis mostra a diferença entre as maneiras de adorar

Bom dia! O capítulo 4 de Gênesis narra o nascimento dos primeiros filhos de Adão e Eva. Alguns estudiosos acreditam que os dois poderiam até ser gêmeos. O fato é que eles protagonizaram o primeiro homicídio narrado na Bíblia, a partir da diferença entre as ofertas que os dois fizeram a Deus. Um fez uma oferta de fé. O outro, como lhe convinha. Ouça a análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima semana de trabalho.