Condutor de moto é arrastado no asfalto por caminhão caçamba e não resiste

Acidente ocorreu na noite de sábado, no Bairro Infraero 2, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O funcionário público Ronaldo da Silva Nunes, de 51 anos, morreu depois de colidir contra um caminhão caçamba e ser arrastado por cerca de 30 metros no asfalto. O acidente ocorreu na noite deste sábado (22), por volta de 21h30, no Bairro Infraero 2, na zona norte de Macapá.

O sargento Alex Rabelo, do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) apurou que Ronaldo Nunes conduzia uma motocicleta 300cc pela Avenida Carlos Lins Cortes, a principal do bairro, quando teria tentando ultrapassar um outro veículo, entrando pela contramão, quando foi surpreendido pelo caminhão, que trafegava em sentido contrário. O impacto frontal foi inevitável.

Ronaldo sofreu múltiplas fraturas e teve a morte confirmada no local pelo Samu. A polícia também constatou que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação.

Já o motorista do veículo pesado não se feriu. Ele permaneceu na cena do acidente e foi submetido ao teste do etilômetro. O resultado apontou que ele não estava embriagado. Mesmo assim, foi apresentado ao delegado plantonista do Ciosp do Pacoval para explicar sobre o ocorrido.

“Os dois veículos envolvidos no acidente estavam com a documentação regular. Segundo a versão do motorista da caçamba, o senhor Ronaldo foi tentar uma ultrapassagem em cima e não houve tempo de reação. Somente um laudo pericial pode confirmar esta versão”, comentou o sargento Alex Rabelo.

O laudo pericial apontando a dinâmica da colisão sai em até 30 dias.