‘Consultório da dor’ começa a funcionar

Espaço fica no Centro de Referência em Práticas Interativas e Complementares em Saúde (Cerpis), em Macapá.

O Governo do Amapá inaugurou na segunda-feira, 17, um espaço estruturado para atendimento multidisciplinar com foco na redução da dor de pacientes com fibromialgia

O “consultório da dor” fica situado no Centro de Referência em Práticas Interativas e Complementares em Saúde (Cerpis), na Avenida FAB, ao lado do antigo prédio administrativo da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

De acordo com médico especialista em tratamento de dor, Felix Rocha, a fibromialgia é uma doença reumatológica crônica que precisa de atenção em diversos âmbitos para que seja bem elaborada.

“Quem convive com a síndrome sofre com sintomas como dores musculares persistentes em variadas partes do corpo, fadiga constante, alterações no sono, no funcionamento intestinal e na cognição – falta de memória e concentração – e possíveis quadros de depressão e ansiedade, por isso é indispensável o atendimento multifocal biopsicossocial”, explicou.

No Cerpis, o atendimento disponibilizado será realizado por uma equipe composta por médico, enfermeiro, fisioterapeuta e psicólogo. Atualmente o centro atende cerca de 300 pessoas com diagnóstico fechado para fibromialgia.

Para receber o atendimento, o interessado precisa apresentar RG, cartão do SUS e laudo médico para fibromialgia.