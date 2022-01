Contrato de restauração da Fortaleza será firmado no aniversário de Macapá

Informação foi confirmada pelo Governo do Amapá. Contrato será firmado com o BNDES, com aporte de aproximadamente R$ 26 milhões.

Compartilhamentos

O Governo do Amapá anunciou nesta quinta-feira (6) que a assinatura do contrato para restauração da Fortaleza de São José de Macapá acontecerá no aniversário da cidade, 4 de fevereiro, quando a capital morena completará 264 anos.

O contrato, que prevê aporte de, aproximadamente, R$ 26 milhões, será firmado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O monumento se prepara, junto com outras 18 fortificações brasileiras, para receber o título de Patrimônio Mundial da Humanidade, outorgado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

O avanço nas tratativas para assinatura do contrato foi tema de um encontro entre o governador, Waldez Góes, e o presidente da instituição bancária, Gustavo Montezano, na última quarta-feira, 5.

A parceria do Estado com o banco foi oficializada ainda em dezembro de 2020 para acesso aos recursos do BNDES Fundo Cultural – Apoio à Cultura. São recursos não reembolsáveis e foram arrecadados por meio de doações. Eles serão disponibilizados ao Estado por meio de articulação feita pela bancada federal, com liderança do senador Davi Alcolumbre e do governador Waldez Góes. É o maior projeto de financiamento cultural da região Norte feita pelo banco.

A partir do Plano de Negócios, elaborado em parceria com o Sebrae, o Estado apresentou à instituição financeira o projeto básico da revitalização da Fortaleza de São José de Macapá e seu entorno, com a reestruturação de diversos pontos.

O projeto já foi aprovado por duas instâncias do banco e se encontra na fase final de elaboração do contrato para liberação dos recursos.