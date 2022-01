Covid-19: Amapá entra na linha vermelha e proíbe festas de carnaval e shows

Novo decreto do Governo do Amapá começa a valer a partir desta terça-feira (18).

Nova regras para o controle da covid-19 estão valendo a partir desta terça-feira (19) no Estado do Amapá, que decidiu suspender definitivamente festejos de carnaval e shows com plateia presencial diante do aumento vertiginoso, mais de 230% em uma semana, de novos casos da doença. Somente nesta segunda-feira, foram registrados 590 novos casos de covid no Amapá.

Novas regras

O decreto 0203/2022 também estabelece a redução para 50% da taxa de ocupação de público nos eventos corporativos, sociais, técnicos e científicos – respeitando o distanciamento social de 1,5 metro entre as pessoas, com a marcação dos assentos que não devem ser ocupados.

É permitido o funcionamento das atividades industriais, comerciais e de serviços nos dias, horários e modalidade de atendimento regulamentados pelos municípios.

As igrejas e templos religiosos ficam autorizados a funcionar 24 horas, devendo seguir o Protocolo Sanitário Padrão, incluindo o distanciamento social de 1,5 metro entre as pessoas, com a marcação dos assentos que não devem ser ocupados.

Fica autorizado o funcionamento dos bares, boates e casas de espetáculos mediante cumprimento das condicionantes, incluindo o uso obrigatório da máscara.

Veja as novas regras completas:

– DECRETO 0203/2022

– ANEXO DO DECRETO 0203/2022

As medidas foram anunciadas na noite de segunda-feira (17) com base no Parecer Epidemiológico do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (Coesp), que apontou aumento da taxa de ritmo de transmissão do vírus para 1.05.

O documento também colocou o Amapá na linha vermelha da escala de classificação de risco, ou seja, risco alto para covid-19.

O parecer epidemiológico mostra um crescimento de 233,92% nos casos de covid-19 com média móvel a cada sete dias no estado. Com relação ao risco de transmissão que subiu para 1.05, demonstra a perda de estabilidade, e o reflexo é o aumento no número de hospitalizados.

CONFIRA O PARECER EPIDEMIOLÓGICO

A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 49% na rede pública e 23,1% na rede privada, já os leitos clínicos apresentaram uma taxa de ocupação de 41% públicos e 93,3% privados, de acordo com os dados que foram registrados até o dia 15 de janeiro.

A taxa de ocupação de leitos exclusivos para covid-19, no comparativo entre os dias 15 de novembro do ano passado a 15 de janeiro deste ano, subiu de 10% para 50,3%.

Assim, o Governo do Estado e as prefeituras do Amapá definiram o cancelamento tanto para ambientes abertos como fechados, em locais público e privado.