Covid-19: Amapá prepara vacinação de crianças de 5 a 11 anos

Autorização para imunização nesta faixa etária foi dada pelo Ministério da Saúde em nota técnica.

Compartilhamentos

Na próxima segunda-feira (10), o Governo do Amapá vai começar a qualificar técnicos dos municípios para a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a covid-19. Autorização para imunização nesta faixa etária foi dada pelo Ministério da Saúde esta semana.

A capacitação será on-line, com todos os 16 municípios e coordenada pela Unidade de Imunização da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS).

Para este público será utilizada a vacina com RNA mensageiro. No Brasil, somente a Pfizer, que detém esta tecnologia, foi autorizada pela a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A previsão de chegada da vacina no Brasil é para o dia 14 de janeiro. Após essa data, o Ministério da Saúde enviará para todos os Estados.

No Amapá, a estimativa de crianças que devem ser vacinadas é de 113.557 nos municípios e 2.323 em terras indígenas (este público será responsabilidade do Distrito Sanitário Especial Indígena e envolve o Amapá e o norte do Pará – Dsei).

O Governo do Estado distribuirá as vacinas para todos os municípios, obedecendo todos os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, assim que as doses estiverem disponíveis.

A ordem de vacinação estabelecida pelo Ministério de Saúde será:

1 – Crianças de 5 a 11 anos com deficiência permanente ou com comorbidades;

2 – Crianças indígenas e quilombolas.

3 – Crianças que vivem em lar com pessoas com alto risco para evolução grave de covid-19,

4 – Crianças sem comorbidades, na seguinte ordem sugerida:

4.1 – crianças entre 10 e 11anos;

4.2 – crianças entre 8 e 9 anos;

4.3 – crianças entre 6 e 7 anos,

4.4 – crianças com 5 anos.

Recomendações técnicas

De acordo com a nota técnica do MS, o imunizante nas crianças deve respeitar o intervalo de 15 dias entre a aplicação de outras vacinas do calendário infantil. A Anvisa também não recomenda a modalidade drive-thru.

De acordo com o órgão, devem ser informados aos responsáveis os possíveis eventos adversos, como dor, inchaço, vermelhidão no local da injeção, febre, fadiga, dor de cabeça, calafrios, mialgia, artralgia, ou outras reações após vacinação.

Os pais ou responsáveis devem ser orientados a procurar o médico se a criança apresentar dores repentinas no peito, falta de ar ou palpitações após a aplicação da vacina.

Dose pediátrica

O frasco da vacina será diferenciado, de cor laranja, dose de 0,2ml, contendo 10 mcg da vacina contra a COVID-19, Comirnaty (Pfizer/Wyeth). Será utilizada uma seringa de 1ml. A Anvisa ainda recomenda que as crianças que completarem 12 anos entre a primeira e segunda dose devem continuar com a dose pediátrica da Pfizer.