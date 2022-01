Covid-19: casos crescem 123,8% e internações 218%

Após reunião do Coesp, Governo do Amapá publicou novo decreto, que prorroga medidas protetivas por mais 14 dias.

Compartilhamentos

O novo Parecer Epidemiológico do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (Coesp) traz crescimento de 123,8% nos casos de covid-19 e de 218% no número de internações relacionadas à doença nas últimas 8 semanas.

Um levantamento do Coesp aponta que, só no mês de dezembro de 2021, foram 2.287 casos de covid-19 registrados no Amapá, além disso, 80% dos pacientes hospitalizados não foram vacinados com nenhuma dose do imunizante.

Os números, apresentados via videoconferência, na noite de segunda-feira (4), para representantes das prefeituras dos 16 municípios acenderam definitivamente o alerta nos órgãos estaduais e municipais de vigilância e assistência em saúde.

VEJA O PARECER EPIDEMIOLÓGICO

Por isso, após a reunião, o Governo do Amapá elaborou um novo decreto de medidas protetivas, com protocolos sanitários mais rigorosos e limitação de horários e quantidade de público que o anterior.

As medidas estão valendo desta terça-feira (4) até o próximo dia 17 de janeiro, quando o Coesp se reunirá novamente com as prefeituras para reavaliar o cenário.

O decreto permite a realização de eventos sociais e corporativos, competições esportivas, shows, atividades turísticas, entre outros, além do funcionamento de serviços públicos, boates, bares e comércio, porém com mais restrição.

DECRETO 0004/2022

ANEXO DO DECRETO 0004/2022

Gripes

O relatório do comitê cientifico também apontou dados sobres os casos de síndromes gripais que subiram para 598% com mais de 14 mil casos registrados, só em Macapá.

Dos casos registrados no interior do estado, Calçoene possui o maior índice com 1.862 registros, na variação dos meses de novembro e dezembro.