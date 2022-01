Covid-19 e gripe desfalcam equipes em unidades de saúde

Mudança diminui o tempo de isolamento, que antes era de 14 dias, do profissional.

Por ANDRÉ SILVA

Os trabalhadores da saúde que testarem positivo para a covid-19 ou influenza, devem ficar afastados do trabalho por 5 a 10 dias. O comunicado foi emitido em uma nota técnica elaborada pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) nesta segunda (24).

A nova onda de contágio de covid-19, somada à epidemia de H3N2 (Influenza) no estado, tem afastado muitos profissionais de seus ambientes de trabalho, sobretudo, os que trabalham na linha de frente de enfrentamento dessas doenças. Não se sabe ao certo quantos profissionais estão nesta condição no estado.

Como a situação ainda é considerada nova, o Ministério do Trabalho, em conjunto com o Ministério da Saúde, vem fazendo várias recomendações voltadas à permanência, afastamento e retorno do trabalhador a sua função laboral.

A primeira recomendação, por exemplo, dizia que o trabalhador que testou positivo para a covid-19 deveria permanecer até 14 dias afastado de sua função laboral, no entanto o entendimento mudou.

Agora, atestando positivo, o profissional deve ficar no mínimo 5 e no máximo 10 dias afastado do ambiente de trabalho.

“Não foi reduzido por reduzir. Foi reduzido o tempo de afastamento do trabalhador de acordo com a situação epidemiológica dele. No caso dos trabalhadores da saúde, podem retornar com 7 dias de afastamento desde que estejam negativados. Por mais que esteja negativado, mas esteja sintomático, a recomendação é aguardar 10 dias mesmo no isolamento”, explicou o gerente do Núcleo do Trabalhador da SVS, Regiclaudo Pessoa.

O profissional que estiver com os sintomas da gripe, leves ou moderados, se confirmada a contaminação, pode suspender o isolamento no sétimo dia, desde que permaneça sem febre e sem sintomas respiratórios há pelo menos 24h.

Além disso, os testes de RT-PCR e TR-Ag devem estar não reagentes ou não detectados. O mesmo serve para os profissionais assintomáticos, mas que tiveram o teste positivado. Veja a baixo um quadro que explica cada situação:

A nota traz, ainda, que os dias de afastamento são contados de forma corrida a partir do início dos sintomas, dependendo das manifestações clínicas e evolução do caso e que para retornar às atividades, o profissional deve ser avaliado por um médico.