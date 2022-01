Covid-19: média de novos casos salta para 1.800 por dia no Amapá

Em seis dos últimos sete dias, o número de novos casos esteve acima de 1 mil diariamente.

Compartilhamentos

Com os 2.575 novos casos de covid-19 confirmados no Amapá nesta terça-feira, a média diária de diagnósticos positivos chegou a 1.828 mil no Estado na última semana. O aumento foi de quase 410% em relação à média da semana anterior, que ficou em aproximadamente 358 novos casos.

Em seis dos últimos sete dias, este dado esteve sempre acima de 1 mil. Chamam atenção os dois últimos dias, segunda (24) e terça (25), com 3.901 e 2.575 novos casos, respectivamente.

Agora, o Amapá tem, no total, 143.037 casos de coronavírus confirmados. Macapá (73.935), Santana (27.880), Laranjal do Jari (9.384) e Oiapoque (6.892) são os municípios com maior números de contaminação.

Desses casos confirmados, 117.272 pessoas conseguiram se recuperar até o momento, 2.041 perderam a vida para o vírus, 103 estão internados e 23.621 fazem isolamento domiciliar.

Os dados são do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de covid-19 no estado.