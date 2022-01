Criança é ferida com tiro de cartucheira

Vítima está internada no HE de Macapá. Caso ocorreu na região rural do município de Laranjal do Jari.

Uma criança de apenas 12 anos de idade foi gravemente ferida com um tiro de arma de grosso calibre no interior do Estado do Amapá. O caso ocorreu na madrugada deste sábado (8), na região rural do município de Laranjal do Jari, a 287 km de Macapá.

De acordo com relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), por volta de 3h10, uma pessoa chegou aflita ao posto da Polícia Rodoviária Federal no km-9 da BR-210, na zona norte da capital Macapá.

Ela pedia apoio de uma ambulância e contou aos policiais que uma criança vítima de um disparo acidental estava sendo transportada até o posto em uma camioneta. A arma seria uma cartucheira de calibre 12, arma de alto poder de impacto.

Os policiais acionaram socorro e uma equipe do Samu saiu de Macapá para o posto da PRF. Quando a camioneta chegou ao posto, a equipe médica constatou que a criança 12 anos havia sido atingida na coxa direita. O disparo causou fratura exposta do fêmur.

O Samu transportou a vítima a vítima até o Hospital de Emergência do Centro da capital, onde foi encaminhada imediatamente ao centro cirúrgico da unidade. O Portal SelesNafes.com tentou informações sobre o estado de saúde da criança, mas não obteve retorno do HE.

A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias em que a vítima foi lesionada.