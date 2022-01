Crianças começam a ser vacinadas em Macapá

Vacinação contra o coronavírus em crianças de 5 a 11 anos na capital do Amapá inicia nesta segunda-feira (17), em UBSs.

A vacinação contra a covi-19 em crianças começou nesta segunda-feira (17) em Macapá, promovida pela prefeitura. A divisão será feita por faixa etária e o primeiro grupo será de 10 e 11 anos de idade.

Paralelo a eles, as crianças de 5 a 11 que possuem alguma comorbidade também estarão habilitadas a iniciar o seu esquema vacinal.

Para estes dois grupos, o imunizante estará disponível, de 8h às 12h e de 14h às 18h, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Fazendinha, Coração, Marabaixo, Padre Raul Matte, Leozildo, Congós, Pedrinhas, São Pedro, Rosa Moita, Raimundo Hozanan, Cidade Nova, Pacoval, Novo Horizonte, Brasil Novo, Curiaú, BR-210 e Marcelo Cândia.

A vacinação está condicionada a apresentação dos originais e cópias de um documento oficial com foto, carteira de vacinação, comprovante de residência e laudo que comprove a condição, este válido apenas para o grupo com comorbidade. Além disso, no ato da vacinação o menor deverá estar acompanhado dos pais ou responsáveis.

Além da vacina contra a Covid-19, os pontos de imunização também ofertam vacina Tríplice Viral.

Comorbidades

Segundo o Ministério da Saúde, a lista de comorbidades para vacinação de crianças de 5 a 11 anos é: Insuficiência cardíaca; cor-pulmonante e hipertensão pulmonar; cardiopatia hipertensiva; síndrome coronariana; valvopatias; miocardiopatias e pericardiopatias; doença da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosa; arritmias cardíacas; cardiopatias congênitas; próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados; talassemia; síndrome de Down; autismo; diabetes mellitus; pneumopatias crônicas graves; hipertensão arterial; doença cerebrovascular; doença renal crônica; imunossuprimidos (incluindo pacientes oncológicos); anemia falciforme; obesidade mórbida; cirrose hepática e HIV.

Outros grupos

A imunização dos demais grupos, de 12 anos em diante, prossegue normalmente. Estão sendo vacinadas pessoas com e sem comorbidade, imunossuprimidos e profissionais de saúde em shoppings do Centro e zona sul, drive-thrus da Praça Floriano Peixoto, Zerão e Curiaú, de 9h às 15h. Também prossegue a oferta da segunda e terceira dose dos imunizantes Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac e, também, a dose de reforço da Janssen.