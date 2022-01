Curta amapaense que mostra vida de garimpeiros vence festival

Filme foi idealizado por filha de garimpeiro que morreu durante escavação

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

O curta amapaense, “Utopia”, venceu a quarta edição do Festival Olhar do Norte, na categoria melhor filme. O curta-metragem é resultado da pesquisa da diretora e cineasta Rayane Penha, sobre as histórias vividas pelo pai que era garimpeiro no Amapá.

Além da produção amapaense, mais dezoito filmes concorreram ao prêmio. O festival aconteceu entre os dias 21 e 24 de janeiro.

O curta-metragem traz como enredo a história de pessoas que arriscam a própria vida todos os dias em garimpos, no coração da floresta amazônica, em busca de ouro. É nessa busca que muitos já perderam a vida, em alguns casos por doença, em outros por assassinato e outros ainda por acidente como a queda de um barraco.

E foi um acidente o que aconteceu com o pai da idealizadora da história, Rayane Penha. Ele era garimpeiro no Vila Nova, distrito do município de Porto Grande, quando durante uma escavação um barranco despencou sobre ele.

Para a diretora, o filme se propõe a fazer as pessoas pensarem sobre o garimpo como espaço onde os que estão lá muitas vezes sofrem por falta de estrutura segura para trabalhar.

“O filme se propõe mais a pensar nas pessoas que estão dentro desse espaço que o poder público não alcança, do que necessariamente à exploração do minério no Amapá”, disse a cineasta.

Utopia já concorreu em mais de 30 festivais nacionais e internacionais. No dia 31, o filme estreia em duas plataformas de streaming, o Itaú Cultural Play e no Box Brasil Play.