Davi confirma R$ 11 milhões para pontes urbanas em 2022

Senador é autor do projeto que incluiu o estado na área de atuação da Codevasf

Compartilhamentos

O senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) confirmou nesta segunda-feira (17) que o Amapá terá R$ 11 milhões para construção de pontes em áreas urbanas, em 2022.

Ao todo, serão construídas 29 pontes em blocos de concreto que irão substituir estruturas de madeira. No Canal do Beirol, por exemplo, as obras já começaram na alça viária da Avenida Anhanguera.

“É importante garantir locomoção segura aos usuários das pontes. Mas é preciso ter em mente que toda obra de infraestrutura viária otimiza a prestação de serviços, a circulação de produtos e promove a ampliação de oportunidades”, explicou o senador Davi.

Os recursos e as obras são da Codevasf, companhia federal subordinada ao Ministério da Integração, e que foi instalada no Amapá após aprovação de projeto de lei do parlamentar, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).