Dawson tem tornozeleira retirada e defesa afirma que ele está falido

Decisão de retirar equipamento foi da justiça

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O juiz Matias Pires Neto, da Vara do Tribunal do Júri de Macapá, mandou retirar a tornozeleira eletrônica do comerciante Dawson da Rocha Ferreira, que cumpre prisão domiciliar no processo que apura o acidente de trânsito que matou dois trabalhadores, em janeiro de 2021.

O magistrado entendeu que ele teve comportamento adequado, e mandou extrair o aparelho que é instalado pelo Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) desde o dia 12 de abril de 2021.

Na madrugada de 15 de janeiro daquele ano, Da-Dawson, como é conhecido nas redes sociais, estava conduzindo uma BMW a 180 km/h quando ele colidiu com o Celta conduzido pelo chef de cozinha Mikel da Silva Pinheiro, na Avenida Padre Júlio Maria Laombaerd, no Bairro Santa Rita.

Ele havia deixado o trabalho e estava indo deixar em casa a assistente de sozinha Rosineide Aragão quando foram atingidos pela BMW. Os dois morreram na hora.

Em outubro, uma liminar numa ação cível obrigou Da-Dawson a fazer o pagamento mensal de um salário mínimo aos filhos das vítimas. No entanto, a defesa conduzida pelo advogado Charlles Bordalo recorreu e justificou ao juiz a impossibilidade de cumprir a medida.

“Já dissemos ao juiz que pode ser feita a inspeção judicial, já que ele está morando numa quitinete cedida pela mãe dele. O Dawson vendeu a lanchonete que tinha para pagar algumas coisas após o acidente e teve que devolver o carro ao dono porque comprou o veículo com uma boa entrada, mas não pagou o restante. A mulher dele faz bico em um restaurante e eles sobrevivem disso”, alega o advogado.

Da-Dawson continuará respondendo ao processo em prisão domiciliar.