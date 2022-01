De berço, Mazagão recebe 1ª etapa da praça na orla da cidade

Vila histórica a 65 km de Macapá, Mazagão Velho completou 252 anos.

A histórica Vila de Mazagão Velho completou 252 anos de fundação neste domingo (23) e ganhou de presente a primeira etapa da nova praça em torno da orla do município. A entrega foi feita senador Davi Alcolumbre (DEM), que alocou recursos para a obra, e o vice-prefeito, Professor Hosana.

Diagnosticado com covid-19, o prefeito Dudão (PSL) cumpre quarentena e não pôde participar da solenidade. Mas, por telefone, ele explicou que a obra recebeu R$ 692.044 e conta ainda com recursos de mais R$ 1.470.000 para a segunda etapa, que terá início nos próximos dias.

“Na segunda etapa da praça da orla, que terá início logo que concluída a licitação, vamos contemplar a calçada inteira; a passarela para tomar banho; o deck panorâmico; um local para dança de marabaixo e batuque, um local pequenininho, só para roda de samba, e o palco”, explicou o prefeito.

Os recursos, no valor de R$ 1 milhão, para a obra do anfiteatro de Mazagão, que está sendo construído, também foram articulados por Davi.

“Quando o prefeito Dudão me falou da importância de construir um espaço, com estrutura e segurança, para a realização de eventos, não pensei duas vezes e logo trabalhei para viabilizar os recursos para a construção do anfiteatro de Mazagão”, pontuou o senador.

Segundo Dudão, basicamente, o anfiteatro é uma área para eventos, composta de palco e área aberta para até 20 mil pessoas, com concha acústica, palco e quiosques com banheiros. A obra está avançada e deve ficar pronta nos próximos meses.