Definido o 1º superintendente da Codevasf no Amapá

Senador Davi durante instalação do escritório da Codevasf no Amapá, em abril de 2021. Foto: Rodrigo Índio

Por SELES NAFES

Ainda não é oficial, mas foi definido o nome do primeiro superintendente regional da Companhia de Desenvolvimento do Vale São Francisco (Codevasf), no Amapá. Será o engenheiro eletricista e ex-secretário de Obras da prefeitura de Macapá, Hilton Rogério.

O portal SelesNafes.Com apurou que a nomeação dele será publicada, mas a posse ocorrerá somente na próxima terça-feira (1º), durante visita do presidente nacional da estatal, Marcelo Moreira.

O presidente virá a Macapá para a inauguração da Linha E, que liga as zonas oeste e norte de Macapá. A nova avenida foi construída com recursos da companhia.

A Codevasf foi instalada no Amapá em abril do ano passado depois de uma articulação do senador Davi Alcolumbre (DEM) para que a legislação fosse alterada e o estado fosse incluído no raio de ação da estatal.

A companhia tem independência financeira e administrativa, com capacidade de licitar e até executar obras. Cerca de R$ 130 milhões foram assegurados para obras.