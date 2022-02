Delegado é afastado de inquérito que apura mortes de pescadores

Segundo moradores, houve demora nas buscas e delegado não deu apoio necessário. Crime ocorreu no interior do Amaopá.

Por ANDRÉ SILVA

O delegado César Augusto foi afastado do cargo de titular da Delegacia de Pracuúba e pode ser ouvido no inquérito que investiga o duplo homicídio de dos pescadores Gedeão Dias de Oliveira, de 33 anos, e Elias Penha Gibson, de 34 anos.

O crime ocorreu entre os dias 21 e 23 de janeiro, naquela cidade a 260 km de Macapá. Os corpos das vítimas foram encontrados em um rio da cidade com perfurações de tiro no tórax e na cabeça, dois dias depois de terem desaparecido. Eles eram moradores da cidade.

Desde que sumiram, o delegado César vem sendo criticado pela população devido à demora na resolução do caso e buscas pelos desaparecidos.

A reportagem entrou em contato com o delegado Sandro Torrinha, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), que assumiu as investigações. Ele confirmou que o colega foi afastado do caso e pode ser ouvido no inquérito.

“Sim, ele foi realmente afastado de lá. Por isso, foi nomeado um outro delegado, devido essa suspeita contra ele. O delegado Niury assume as investigações sem descartar nenhuma hipótese, até mesmo, do delegado de polícia. Nenhuma linha de investigação pode ser descartada do inquérito”, explicou Torrinha.

O Portal SN tentou fazer contato com o delegado Niury Relry, mas sem sucesso. Ele assumiu o caso na manhã desta segunda-feira (31).

Boatos

Um dia depois dos corpos terem sido encontrados, amigos e familiares fizeram uma manifestação pedindo o afastamento do delegado da cidade do caso. Eles reclamavam que ele não agiu como deveria e não tomou providências para proceder as buscas.

Além disso, de acordo com eles, o policial teria uma propriedade na região, pela qual todos os pescadores que queiram chegar ao outro lado do lago, precisam passar por dentro dela. Isto gerou boatos na cidade sobre o suposto envolvimento do delegado nas mortes.

Sobre essas especulações, o chefe do DPI foi enfático:

“Por enquanto são só boatos e suspeitas. Não tem nada confirmado. Hoje o delegado (Niury) toma pé da situação e começa as investigações”, finalizou Torrinha.

O delegado César já tinha iniciado as investigações quando foi afastado. Ele já havia, inclusive, se posicionado sobre o caso ao Portal SN, quando revelou que trabalhava com a linha de investigação de acerto de contas. Uma delas pode ter sido o alvo principal e a outra foi morta por testemunhar o crime.

Na entrevista, ele também havia classificado como fake news os boatos sobre o seu envolvimento com as mortes dos pescadores.

O crime

Gedeão e Elias foram executados durante uma pescaria. Eles saíram de casa no dia 21, mas não voltaram. Devido à demora, amigos e familiares buscaram ajuda da Polícia Militar do município, mas não tiverem resposta, o mesmo ocorreu quando buscaram ajuda na delegacia da cidade.

Por conta própria, eles começaram as buscas e, no domingo (23), encontraram a canoa que os amigos usavam, e um pouco mais a frente, os corpos.

Gedeão e Elias eram casados e ambos também tinham três filhos. Eles não tinham passagens pela polícia e eram vistos na pacata cidade como trabalhadores e cidadãos de bem.