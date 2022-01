Depois de salvar filho, motorista morre ao cair em Canal do Beirol

Reginaldo Souza Brito, 58 anos, acabou caindo em uma erosão existente às margens do canal. Foto: reprodução

Por OLHO DE BOTO

Um motorista morreu afogado no início da tarde deste sábado (29), ao cair no canal do Beirol, na zona sul de Macapá, depois de não conseguir sair do veículo em que estava, um Volksvagen modelo Gol de cor cinza. A vítima, identificada como Reginaldo Souza Brito, 58 anos, seguia sentido Muca Beirol, pela Rua Hamilton Silva, quando o carro em que estava caiu numa erosão às margens da via com o canal.

Segundo informações do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), no momento em que o carro afundou no canal Reginaldo conseguiu ainda soltar o cinto de segurança do filho de 14 anos de idade que o acompanhava.

Veja o momento do acidente, gravado por um morador.

O sargento Cláudio Silva (BPTran) contou que o motorista ainda chegou a ser socorrido por moradores até a chegada de uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar e que foi levado até Hospital de Emergência de Macapá, mas não resistiu.

“Os bombeiros fizeram a reanimação do condutor, mas ele acabou falecendo a caminho do hospital. Ele não teria visto a erosão e acabou caindo”, disse o sargento.

Morador da região próxima do acidente, seu Ermenegildo falou com indignação sobre o problema da existências de buracos nas laterais dos canais, o que facilita as chances de acidentes como o ocorrido no dia de hoje.

“Isso foi uma tragédia anunciada! Não foi só esse carro, não foi só esse carro que caiu. Um dia desses, o carro do Bope quase caiu. Se não tomar providências, mais vidas serão perdidas. Infelizmente, o rapaz veio a óbito”, lamentou o homem.

O presidente da associação de moradores do bairro do Muca, Edi Gama, falou ao Portal SN que os moradores já alertavam o poder público há muito tempo sobre a aparição de crateras ao redor do canal e que outros acidentes já chegaram a ocorrer por essa motivo. Segundo Gama, a erosão já avançou quase dois metros da pista.

“A gente já vinha alertando a Semob e a Seinf sobre essa cratera da Hamilton Silva, e é lamentável esperar acontecer a perda de uma vida para fazer algo. A cratera já está quase no meio da rua. Mês passado, caiu um rapaz de moto. A gente pede mais uma vez que o poder público olhe essas crateras que estão se formando ao redor do canal”, criticou o presidente da associação.

Durante o fechamento desta matéria, representantes da Prefeitura da Macapá chegaram no local do acidente. A comunicação do Município informou que se manifestará sobre o acidente em um outro momento.