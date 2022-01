Desvio é feito na Duca Serra para construção de viaduto

Área desviará trânsito durante construção do viaduto de ligação entre rodovias Duca Serra e Norte-Sul.

Uma área de aproximadamente 1,5 quilômetro de extensão, que funcionará como desvio, começou a ser construída na rodovia Duca Serra nesta quarta-feira (26).

O trecho vai abrigar o trânsito durante a obra do Viaduto da Integração, que ligará a Duca Serra com a rodovia Norte-Sul.

Uma camada de pedras do tipo “rachão” prepara o local para a aplicação do pavimento. Após a sinalização, o fluxo no local será liberado com três pistas na Duca.

Viaduto

Segundo a Secretaria de Estado de Transporte (Setrap), foi iniciado um teste de resistência do solo que receberá a obra do viaduto.

Uma máquina perfurou o terreno com profundidade de 15 metros. Trata-se de um teste de carga, que antecede a fundação dos pilares do viaduto.