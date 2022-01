Doentes, 2 detentos morrem no mesmo dia no Amapá

Os presos foram atendidos com problemas respiratórios no HE e outros estão sendo levados para UBSs

Por LEONARDO MELO

Pelo menos dois detentos morreram durante o fim de semana no Amapá, no mesmo dia, e outros estão sendo atendidos em unidades públicas de saúde. De acordo com fontes do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), o que morreram estavam internados no Hospital de Emergência de Macapá com sintomas de gripe.

Eles foram identificados como Manoel Moura, o Manoelzinho; e Everson, o Falapeca. O Portal SelesNafes.Com não conseguiu confirmar se os dois eram presos provisórios ou condenados, e por quais crimes respondiam.

Fotos mostrando supostamente os dois detentos estão circulando em grupos de WhatsApp, mas não foi possível confirmar a autenticidade das imagens e nem se realmente são os presos que tiveram os nomes apurados.

De acordo com servidores, os dois detentos foram internados com problemas respiratórios, o que teria sido a causa da morte no último sábado (1º).

Parentes de presos procuraram o Portal SN para se queixar da qualidade do atendimento dispensado aos presos que apresentam sintomas gripais e outras doenças. A esposa de um dos detentos afirma que ele está doente, mas que não tem recebido a atenção médica adequada dentro da cadeia.

“Ele está bem mal. Estava com febre, aí pediu pro agente levar ele na enfermaria. Quando tiraram ele, o agente pegou nele e disse que o mesmo não estava com febre. Os agentes mesmo não estão nem aí. Exigem tanta coisa da gente nas visitas, mas você chega no anexo só entra se estiver de máscara, enquanto eles todos estão sem”, queixa-se a esposa de um interno. Não existe remédio na enfermaria”, assegurou.

Servidores informaram que o Iapen possui apenas um médico por plantão para uma população carcerária de 3 mil pessoas. Na manhã desta segunda-feira (3), mais três detentos com sintomas de gripe foram levados para o Hospital de Emergência e 4 para a UBS do Marabaixo, bairro próximo do Iapen.

Só no domingo, 15 escoltas foram feitas para o HE e UBS Marabaixo.

O Portal SN fez contato e aguarda posicionamento da comunicação social do Iapen.