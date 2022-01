Dois são baleados em ataques no Bairro Congós

Polícia ainda não sabe se crimes tem a ver com crime organizado. Ações criminosas ocorreram na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Duas tentativas de homicídio foram registradas na noite de quinta-feira (14) na zona sul de Macapá. Ambas ocorreram no Bairro Congós, entre 22h e meia-noite.

De acordo com relatório de plantão do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes), por volta de 22h20, na Avenida Cabo Velho, dois homens em uma moto se aproximaram de um jovem que trafegava em uma bicicleta e começaram a disparar.

que segundo o solicitante, que não se identificou, informou ainda que o autor dos disparos de arma de fogo fugiu com destino ignorado!

Quando militares do 1º Batalhão da PM chegaram ao local o Samu já havia conduzido a vítima para até a UBS Lélio Silva, no Novo Buritizal, bairro vizinho.

Lá, a equipe de socorristas informou que André Wellington dos Santos Oliveira Martins, 18 anos, foi ferido por disparo de arma de fogo no braço direito. Devido à gravidade, a vítima foi transferida ao Hospital de Emergência do Centro para procedimentos médicos. Ela estava consciente.

Cerca de uma hora e meia depois, o 1º Batalhão foi novamente acionado para ocorrência de disparos de arma de fogo na Avenida Cabo Velho.

A equipe foi ao local para averiguação, mas no primeiro momento não encontrou nem vítima e nem acusados. No entanto, após algumas incursões 21ª Avenida do Bairro, os policiais acharam Ademir Machado do Carmo Júnior. Ele estava ferido e escondido dentro de uma casa.

A vítima contou aos policiais que havia sido abordado por alguns suspeitos, que o acusavam de ser membro de facção, que ele nega. Mesmo assim foi ferido com um tiro na região do calcanhar direito.

A PM acionou socorro médico e Ademir foi conduzido pelos Bombeiros ao HE. Ninguém foi preso nas duas ocorrências.