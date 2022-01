Dois são presos por homicídio e estupro no Jarí

Ação que integra as polícias Civil, Militar e Penal foi realizada nos municípios de Vitória e Laranjal do Jari, no sul do Amapá.

Compartilhamentos

A Operação Hórus continua no sul do Amapá, na divisa com o Estado do Pará. Nos últimos dois dias, a ação de segurança pública, que integra as polícias Civil, Militar e Penal, foi realizada no município de Vitória do Jari e também em Laranjal, onde três pessoas foram presas.

Duas delas, são homens acusados pelos crimes de homicídio e estupro. Os nomes deles não foram revelados pelas autoridades.

Além da prisão, foram apreendidos diversos motores e equipamentos utilizados para extração irregular de madeira na região, veículos clonados e combustível transportado irregularmente nas embarcações.

“Realizamos diligências na comunidade Cachoeira de Santo Antônio, na comunidade da Padaria, entre outras. A Operação Hórus segue para saturar a região de fronteira e divisa do estado do Amapá, contemplada pelo programa VIGIA do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que iniciou no município de Oiapoque”, disse o delegado Rômulo Viégas.