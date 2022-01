Dono de loja de conveniência é morto em suposta tentativa assalto

Crime ocorreu em frente ao estabelecimento comercial da vítima, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um empresário de 31 anos, dono de uma loja de conveniência, foi assassinado na noite deste sábado (22) no município de Santana, a 17 km de Macapá.

O crime ocorreu no estabelecimento comercial da vítima, localizado na Rua Pedro Salvador Diniz, no Bairro Piçarreira, por volta de 23h45. Joélio Souza Ramos ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com relatório de ocorrência do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), uma equipe do 4º Batalhão da PM foi até o local e conversou com a esposa da vítima. Ela contou que dois criminosos armados chegaram em uma motocicleta no estabelecimento denominado Joélio Conveniência e anunciaram um assalto.

O empresário, então, tentou correr para dentro de seu carro, que estava estacionado nas proximidades. Nesse momento passou a ser atingido com vários tiros. Os bandidos fugiram na motocicleta em seguida.

O relatório não informou se os suspeitos levaram algum pertence ou dinheiro da loja ou da vítima. O empresário foi socorrido ainda com vida pelos familiares, que o levaram ao Hospital de Emergência de Santana. Ele morreu alguns minutos após chegar à unidade de saúde.

O delegado Raphael Paulino, da 1ª DP de Santana solicitou a remoção do corpo à Polícia Científica. Até a manhã deste domingo (23) ninguém havia sido preso.