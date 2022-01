Dose de reforço da Janssen estará disponível neste sábado em Macapá

Imunizante estará disponível em pontos fixos e drive-thru da capital do Amapá.

Compartilhamentos

Macapá voltará a ofertar a dose de reforço da vacina da Janssen neste sábado (14), quando apenas as atividades estarão funcionando apenas em pontos fixos e drive-thru. A vacinação nas Unidades Básicas de Saúde está suspensa em razão do treinamento das equipes para a imunização das crianças de 5 a 11 anos.

Também serão ofertadas, para qualquer pessoa acima de 12 anos, os imunizantes Astrazeneca, CoronaVac e Pfizer, junto com a tríplice viral, que protege contra caxumba, rubéola e sarampo.

Para receber qualquer vacina é necessário apresentar os originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência, CPF e carteira de vacinação. Para as pessoas com comorbidade, é necessário apresentar um laudo que comprove a sua condição. Confira os locais e horários de vacinação neste sábado:

Drive-thru

9h às 15h

– Praça Floriano Peixoto

– Zerão

– Curiaú.

Shoppings

9h às 15h

– Amapá Garden Shopping

– Macapá Shopping

– Villa Nova Shopping.

Pontos extras

13h às 17h

– Bioparque

14h às 20h

– Mercado Central

Públicos

– 1ª dose: adolescentes de 12 a 17 anos, público em geral de 18 anos ou mais;

– 2ª dose de Pfizer para quem iniciou o ciclo há 21 dias;

– 2ª dose de Astrazeneca para quem iniciou o ciclo vacinal há 8 semanas;

– 2ª dose de CoronaVac para quem está no período de recebimento e

– 3ª dose: público em geral de 18 anos ou mais, com ou sem comorbidades, pessoas imunossuprimidas e profissionais de saúde.