Dupla com mais de 30 processos criminais é presa suspeita de assalto

Abordagem foi feita na Rua Claudomiro de Moraes, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Dois detentos que cumpriam pena no regime aberto domiciliar foram presos quando transitavam pela Avenida Pedro Lazarino com a Rua Claudomiro de Moraes, no Bairro Buritizal, numa motocicleta de cor amarela.

O flagrante do Batalhão de Força Tática ocorreu na tarde deste domingo (30), durante patrulhamento pela zona sul de Macapá.

Na abordagem, os militares constataram que a dupla possui vasta ficha criminal, restrição de horário e não deveria estar nas ruas aos fins de semana.

De acordo com a polícia, o condutor da motocicleta, identificado como Eder Lima e Sousa, de 24 anos, responde por ao menos 20 processos criminais, entre eles, homicídio, tráfico de drogas e furto.

Já o passageiro, Alexandre Maciel de Almeida, de 22 anos, além de usar tornozeleira eletrônica, responde por 17 processos, a maioria pelos crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e homicídio.

O oficial responsável pelas prisões, tenente A. Lopes, também informou que horas antes, durante o patrulhamento pela 7ª Avenida do Bairro Congós, uma pessoa abordou a equipe policial e comunicou que acabara de ser roubada por dois homens numa motocicleta amarela, semelhante a que os dois criminosos estavam quando foram presos.

A dupla foi conduzida ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval e o caso foi comunicado ao delegado de plantão.