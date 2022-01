Dupla com passagens por roubo é presa com 200 porções de crack e maconha

Flagrante ocorreu no Bairro Parque dos Buritis, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Dois jovens de 23 e 24 anos com passagens pelos crimes de roubo e tentativa de roubo foram presos por tráfico de drogas nesta quarta-feira (5), no Bairro Parque dos Buritis, na zona norte de Macapá.

A apreensão de mais de 200 porções de crack e maconha ocorreu durante ação da Divisão de Operações (Diop), por meio do serviço de videomonitoramento da Polícia Militar.

Os suspeitos, identificados como Paulo Santos e Jacó Chaves, estavam em via pública, numa área de invasão, quando foram flagrados com os entorpecentes.

Segundo a polícia, a dupla assumiu o crime e ainda levou os militares até duas casas localizadas na mesma região, onde foram encontradas as maiores porções.

“Deu para perceber que os papelotes haviam acabado de ser preparados, estavam prontos para venda. Eles fazem dessa maneira, vão para a rua com poucas porções para vender e deixam a maior quantidade escondida nas proximidades. Pelo menos por algum tempo a sociedade vai ficar livre desses traficantes”, comentou o cabo Marcelo Passinho.

A dupla foi apresentada, junto com os materiais apreendidos, no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval.