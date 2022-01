“É uma dor muito grande”, diz mãe de preso doente carregado em carrinho no Iapen

Presídio na zona oeste de Macapá enfrenta por surto de gripe, com centenas de detentos com sintomas.

Por OLHO DE BOTO

A cena de três detentos amontoados em um carrinho de carga sendo transportados do pavilhão onde cumprem pena à enfermaria do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), que circula nas redes sociais, chegou até a mãe de um deles.

Imediatamente ao reconhecê-lo na foto do carrinho, a pastora Vilma, que é da cidade de Laranjal do Jari, a 287 km de Macapá, foi até o presídio para saber o estado de saúde do filho. Ela chorou ao dar declarações à reportagem, em frente ao presídio, nesta terça-feira (4).

“Fiquei indignada, fiquei muito triste. Para mim, como mãe, é uma dor muito grande, ver meu filho e filhos de outras mães naquela situação. Eles erraram? Erraram! Mas, estão pagando pelos erros. São seres humanos, pessoas que precisam de uma oportunidade, um auxílio. Estramos clamando por ajuda. Quero pedir à sociedade e às autoridades ajuda em favor da vida do meu filho e por cada um deles que está perecendo, doente ali dentro”, protestou a mãe.

Segundo ela, o filho está na enfermaria, foi medicado, mas ainda passa mal. Ele sente “dores no peito”. A pastora disse que o medicamento foi comprado pela família.

O presídio enfrenta um surto de síndrome gripal e respiratória. Centenas de presos estariam infectados com vírus Influenza. Nesta terça (4) e quarta-feira (5), uma ação de saúde com a presença de médicos, enfermeiros e técnicos fará atendimento aos presos com sintomas de síndromes gripais.